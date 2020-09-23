Джакарта, , 11:14 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в округе Пачитан в индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает Detik.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 56 км к юго-востоку от округа Пачитан на глубине 10 км.

До сих пор не поступало сообщений о воздействии ущерба, нанесенного землетрясением. Результаты моделирования показывают, что это землетрясение не может вызвать цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 потрясло юго-запад провинции Малуку в Индонезии.

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