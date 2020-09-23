Джакарта, 23 сентября 2020, 11:14 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в округе Пачитан в индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает Detik.
Известно, что эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 56 км к юго-востоку от округа Пачитан на глубине 10 км.
До сих пор не поступало сообщений о воздействии ущерба, нанесенного землетрясением. Результаты моделирования показывают, что это землетрясение не может вызвать цунами.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 потрясло юго-запад провинции Малуку в Индонезии.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2