Иркутск, , 11:10 — REGNUM В Иркутской области провели заседание оперативного штаба: обсуждались результаты последствий, вызванных сильным землетрясением, которое произошло на юге и в центре области в ночь на 22 сентября. Судя по информации, опубликованной пресс-службой областного правительства, серьезных разрушений удалось избежать.

Так, в самом эпицентре землетрясение, который находился в Слюдянском районе, визуально выявлены незначительные косметические повреждения, которые не влияют на учебный процесс, в слюдянском детском саду № 12, култукской школе № 7.

В Култуке и селе Тельма повреждены печные трубы в 15 частных домах, но обращения граждан продолжают поступать.

В Иркутске комиссии зафиксировали трещины на штукатурке в подъездах двух многоквартирных домов. Еще в одном МКД, признанном аварийным до сейсмособытия и предназначенном под расселение, осыпалась штукатурка с потолка. Повреждены три печные трубы в доме старой постройки, а в другом — над окном нависла наружная облицовка.

В Шелехове, поселке Чистые Ключи, селе Моты также выявлены незначительные косметические повреждения в двух школах, детском саду и клубе.

Чтобы предупредить серьезные последствия от землетрясений в дальнейшем, губернатор Игорь Кобзев намерен инициировать на заседании вопрос о создании в Иркутской области дополнительных возможностей для изучения сейсмических событий на территории Приангарья и Бурятии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпицентр землетрясения, произошедшего в ночь на 22 сентября, находился в 15 км от населённого пункта Култук Слюдянского района Иркутской области. После первого толчка, произошедшего в 02:05 (энергетический класс — 14,7 интенсивность в эпицентре по формуле 8,1 ощутимость в Иркутске до 5−6 баллов), в 02:20 произошёл афтершок с теми же координатами. Землетрясение ощущалось на территории 12 муниципальных образований Приангарья.

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