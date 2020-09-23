Волгоград, , 11:10 — REGNUM В Волжском Волгоградской области 33-летняя женщина подозревается в жестоком убийстве своего супруга, в отношении неё возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 23 сентября.

Преступление было совершено почти месяц назад — 24 августа. По версии следствия, супруги поссорились, в ходе ссоры женщина схватила нож и нанесла им множество ударов супругу. Последний скончался. В момент совершения преступления дома находились дети супругов, трёх и пяти лет, однако, как заверяет подозреваемая, расправу они не видели.

Согласно материалам дела, на следующий день после совершения убийства подозреваемая расчленила тело убитого мужа, упаковала в полиэтиленовые пакеты, которые спрятала в различных лесопосадках города Волжского. Однако закопать глубоко их женщине не удалось, и она переживала, что останки убитого супруга могут растащить животные, о чём и сказала своему знакомому.

На данный момент подозреваемая задержана, решается вопрос об её аресте. Сама женщина свою вину признала, она указала следователям места, где захоронила останки супруга.