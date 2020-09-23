Набережные Челны, Татария, , 10:56 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Татарии обратилось с иском в Набережночелнинский городской суд, призывая к ответу ветеринарную клинику «Второй шанс» из-за рентгеновского аппарата. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В заявление указано, что в период с 20 по 22 августа 2018 года провели административное расследование, по итогам которого работу рентгена приостановили на 60 суток. С 20 августа 2018 года по 21 августа 2020 года надзорных ведомством было проведено 7 проверок устранения нарушений. Работа рентгеновского аппарата приостанавливалась за это время на 600 суток.

Ветклиника занимает не жилые помещения на первом этаже многоквартирного жилого дома, где эксплуатация рентгена запрещена законом. Размещение оборудование допускается лишь в поликлиниках, встроенных в жилые здания, если смежные помещения не являются жилыми, в пристройках к жилому дому и в цокольных этажах, вход при этом должен быть отдельно от входа в жилой дом.

Роспотребнадзор через суд просит обязать ответчика устранить выявленные нарушения. Решается вопрос о принятии искового заявления и назначения судебного заседания.

ИА REGNUM напоминает, Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория тестирует на коронавирус животных. Для этого используют тест-системы, разработанные федеральным центром охраны здоровья животных. Тестируют, в первую очередь, животных с признаками респираторного заболевания — кашель, рвота, затрудненное дыхание, выделения из носа или желудочно-кишечная болезнь. Исследования проводят на коммерческой основе.

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