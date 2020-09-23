Ярославль, 23 сентября 2020, 10:47 — REGNUM Студенты Ярославского государственного театрального института находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал ректор вуза Сергей Куценко.
На дистанционное обучение вуз перешёл ещё 7 сентября. Инфекция выявлена у троих студентов и двух преподавателей. Всего в ЯГТИ очно учатся 164 студента.
ЯГТИ стал первым ярославским вузом, который в новом учебном году полностью перешёл на дистанционное обучение. Ранее в школах и вузах закрывались отдельные группы и классы.
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