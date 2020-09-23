Яунде, , 10:43 — REGNUM Четыре репортера были арестованы во время освещения антиправительственных протестов в двух крупнейших городах Камеруна — Яунде и Дуале. Об этом сообщили на официальной странице Комитета по защите журналистов в соцсети Twitter.

Профсоюз журналистов Камеруна в настоящее время работает над тем, чтобы обеспечить освобождение из-под ареста Линдови Нджио, Родриге Нгасси, Тахмая Джарвиса, Тебонга Кристиана, сообщает Комитет по защите журналистов.

«Комитет по защите журналистов призывает власти освободить арестованных журналистов и позволить СМИ освещать протесты без страха преследования», — сообщили в комитете.

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