Упоровский район, Тюменская область, , 10:37 — REGNUM Тюменские пожарные из села Упорово вызволили Четырёхлетнего мальчика, застрявшего рукой в батарее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть вечером 22 сентября. Женщина сообщила, что рука её малолетнего сына застряла в радиаторе отопления. Самостоятельно мать справиться с проблемой не могла.

Прибывшие на место происшествия пожарные применили отвлекающий маневр. Один из них беседовал с мальчиком, другой постепенно вытаскивал руку из плена. Мальчика освободили и угостили конфетами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.