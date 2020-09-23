Вашингтон, , 10:17 — REGNUM В США гражданка Канады Паскаль Ферье, подозреваемая в отправке письма с ядом рицином в адрес президента США Дональда Трампа, заявила в суде о своей невиновности. Об этом передает телеканал CBC.

Отмечается, что 53-летняя Ферье предстала перед судом в городе Буффало (штат Нью-Йорк). Судья внёс от её имени ходатайство о невиновности. Следующее заседание намечено на 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, письмо, содержащее яд рицин, было перехвачено американскими правоохранителями 19 сентября. Послание предназначалось для действующего президента США Дональда Трампа.

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