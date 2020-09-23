Саратов, , 11:32 — REGNUM В поселке Поливановка, который входит в состав Саратова, почти сутки нет газа. С просьбой о помощи обратились местные жители, сообщает «Регион 64».

Население жалуется, что об отключении газа никаких уведомлений не было. Местная администрация причины отключения газоснабжения не называет. По словам жителей, по домам ходят сотрудники газовой компании и вынуждают заключать договоры на обслуживание, которые необходимы в рамках постановления правительства РФ от 2013 года. Жители поселка сообщили, что в населенном пункте проживает много пенсионеров и не у всех есть возможность платить за обслуживание газового оборудования.

Накануне вечером население поселка вышло на народный сход, пытаясь решить проблему. Около 50−60 человек требовали вернуть газ в дома тех жителей, которые имеют договор на обслуживание. Представители газовой компании, которые также присутствовали на стихийной встрече, заверили, что будут приняты все необходимые меры, сообщает портал «Четвертая власть».

По данным компании «Саратовгаз», без газоснабжения остались около 150 абонентов. В поселке сотрудники компании выявили, что задвижка в газовом колодце была перекрыта. Задержан неизвестный который подозревается в совершении противоправных действий.

В компании добавили, что подача газа возобновится после проверки газовых сетей и внутридомового газового оборудования.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 1 июля в России повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В зависимости от региона рост тарифов на газ, воду, электроэнергию и отопление составит от 2,4% до 6,5%. В Саратовской области тарифы вырастут на 3,6%.

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