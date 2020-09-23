Ангарск, Иркутская область, , 10:08 — REGNUM Больше недели потребовалось правоохранителям Иркутской области для того, чтобы поймать сбежавшего осуждённого, совершившего дерзкий побег вместе со своей отбывающий наказание в колонии подругой. Иркутских «Бонни и Клайда» нашли под Ангарском в СНТ «Аэлита». Об их местонахождении сообщили местные жители (пенсионер МВД и сын).

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники оказали сопротивление. При задержании Татьяна Никитина скрылась, а Сергей Устюгов попал в руки правоохранителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2020 г. после окончания следственных действий правоохранители Приангарья повезли осуждённых за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия — 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова — не в место, где они отбывали наказание, а на съёмную квартиру в Иркутске. Оставшись наедине, молодые люди перелезли на балкон соседней квартиры, расположенной через стену на 8 этаже, после чего вышли в подъезд, совершив побег.

За поимку беглецов, которых стали называть не иначе, как «Бонни и Клайд», была объявлена награда до 500 000 рублей.

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