Мумбаи, Индия, , 10:07 — REGNUM Количество погибших в результате обрушения здания в пригороде Мумбаи Бхиванди в индийском штате Махараштра увеличилось до 39 человек. Об этом 23 сентября сообщает газета Hindustan Times.

Также указывается, что инцидент произошел утром 21 сентября и что из-под завалов спасателям в настоящее время удалось достать 25 человек. При этом еще около десяти могут находиться под ними, и потому спасательная операция продолжается.

Кроме того, уточняется, что в здании, построенном 36 лет назад, было 48 квартир, 24 из которых в результате произошедшего оказались разрушены. Его владелец, в отношении которого возбуждено уголовные дела о халатности, причинении телесного ущерба и убийстве, скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно, что число погибших в результате обрушения здания в Индии перевалило за 20 человек.