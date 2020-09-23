Пермь, , 09:56 — REGNUM В Пермском крае из-за сильного ветра и ливня ночью 23 сентября без электричества осталось население 37 муниципальных образований, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

Без электричества

Из-за сбоев в подаче электроэнергии из-за ненастья на предприятии ввели режим повышенной готовности. На 08:00 по местному времени (06:00 мск) 23 сентября на территории региона без света оставалось 33 населенных пункта, в которых проживает более 2 тысяч человек. Основной объем аварийно-восстановительных работ сосредоточен в зоне ответственности Очерских, Центральных и Чусовских электрических сетей.

В устранении последствий урагана задействовано 32 бригады филиала «Пермэнерго» (89 человек) и 52 единицы спецтехники. Возобновить электроснабжение энергетики планируют в кратчайшие сроки, для этого прикладывается максимум усилий, подчеркнули в компании.

Стоит отметить, в ночь на 23 сентября в Прикамье властвовала непогода. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Кроме того, шел сильный дождь.