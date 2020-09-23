Чита, , 09:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным регионального оперативного штаба, на 23 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составило 5799 человек, причём 72 из них добавились только за последние сутки.

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Новых летальных случаев не зарегистрировано, общее число жертв коронавируса составляет 66 человек. Вместе с тем 4703 (50 за сутки) человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние недели в крае постоянно растет число зарегистрированных случаев заболевания. Развёрнуты дополнительные койки для лечения больных COVID-19, введены дополнительные ограничительные мероприятия.

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