Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 09:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии к вечеру 22 сентября локализован лесной пожар в Учкуланском лесничестве. За время с 14 сентября, когда был выявлен очаг возгорания, он успел распространиться на площади 59,7 гектара.

Работы по тушению велись в течение девяти дней. К ним были привлечены 94 человека и 25 единиц техники. В 19:00 22 сентября, когда огонь удалось локализовать, работы приостановили, на ночь были оставлены четверо сотрудников Карачаевского лесничества для окарауливания. С наступлением утра 23 сентября сотрудники лесничеств и МЧС приступили к тушению вновь.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в Учкуланском лесничестве возник первоначально на площади один гектар. Горела лесная подстилка, но тушение огня было затруднено из-за порывов ветра и сложного рельефа местности. Спустя неделю власти Карачаевского района объявили из-за пожара режим ЧС.

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