Иркутск, , 09:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 23 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 586 человек, причём 29 добавились только за последние сутки.

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В инфекционных отделениях стационаров лечатся 766 человек (+10 пациентов за последние сутки). Не обошлось без одного нового летального исхода пациента с COVID-19. За весь период выздоровели 16 558 человек, 304 носителя SARS-CoV-2 погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе принято решение продлить ограничительные карантинные мероприятия до 28 сентября включительно.

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