Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге таксист, уходя от погони ГИБДД, на ходу вытолкнул на проезжую часть женщину-пассажира. Полицейским удалось остановить неадекватного водителя, применив табельное оружие. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Инцидент произошел в ночь на среду, 23 сентября, на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы. Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль KIA Rio, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, однако мужчина проигнорировал неоднократные требования полицейских, увеличил скорость и пытался скрыться.

У дома 34 по проспекту Ветеранов водитель, притормозив и приоткрыв дверь, вытолкнул из салона 39-летнюю пассажирку, а затем столкнулся с патрульным автомобилем полиции.

«Женщина не пострадала, служебный автомобиль получил незначительные повреждения. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудниками ГИБДД из табельного оружия был произведен предупредительный выстрел вверх и несколько по колесам преследуемого транспортного средства», — уточнили в Главке МВД.

После чего, наконец, удалось остановить автомобиль и задержать водителя.

Позже выяснилось, что за рулем иномарки находился 39-летний уроженец одного из азиатских государств, работающий водителем такси. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования. В отношении него составлен ряд административных протоколов.