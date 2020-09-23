Де-Мойн, США, , 09:50 — REGNUM Четырех человек задержали сотрудники правоохранительных органов американского штата Айова после того, как в сельской местности было найдено тело убитого афроамериканца. Об этом 23 сентября сообщает департамент общественной безопасности штата.

По его информации, 16 сентября пожарные и полицейские прибыли в сельскую местность после поступивших сообщений о пожаре, где обнаружили горевшее человеческое тело, после чего огонь был потушен и собраны улики.

Как установили специалисты, найденное тело принадлежало 44-летнему Майклу Уильямсу из небольшого города Гринелл, который был убит примерно 12 сентября, а затем его тело было завернуто в пленку и материю, перевезено в сельскую местность и подожжено злоумышленниками. Через несколько дней полицейские задержали четверых подозреваемых.

«Утром 22 сентября правоохранительные органы задержали 31-летнего Стивена Фогеля (Vogel) из Гринелла, ему предъявили обвинение в совершении убийства первой степени… Сейчас он находится в тюрьме округа Маршалл, где сидит по не связанным с этим преступлением обвинениям. Также задержаны 55-летняя Джулия Кокс, 57-летний Рой Ли Гарнер и 29-летний Коди Джонсон, все из Гринелла», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным экспертизы, Майкл Уильямс был задушен.