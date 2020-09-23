Краснодар, , 09:40 — REGNUM Двое адептов религиозной организации задержаны в Краснодаре по подозрению в приготовлении к убийству 51-летнего председателя общины по найму, убийство готовилось по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 23 сентября.

Подозреваемые, приступив к поискам исполнителя, попали в поле зрения правоохранителей. Фигуранты дела, мужчина и женщина, разработали план совершения преступления и передали его «исполнителю», в качестве которого выступил сотрудник полиции. В оплату за исполнение заказа ему пообещали получение влиятельного статуса в подразделении организации. «Исполнителю» сообщили данные жертвы, его адрес, передали его фотографию, а также монтажный нож и средства конспирации. 21 сентября 2020 года фигурантов задержал следователь совместно с сотрудниками ЦПЭ краевого ГУ МВД РФ во взаимодействии с СОБР Главного управления Росгвардии по краю. В момент задержания заказчики употребляли спиртное, празднуя исполнение задуманного.

При обыске у подозреваемых были изъяты мобильный телефон с изображениями инсценировки, подтверждающей убийство мужчины, а также приказ о назначении «исполнителя» заместителем начальника подразделения в их организации. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.