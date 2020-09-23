Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM В Екатеринбурге совершено нападение на предпринимателя Павла А., зятя бывшего главы администрации губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского УМВД.

Как передаёт портал «Е1», на бизнесмена напали у здания мэрии Екатеринбурга. По информации местных СМИ, бизнесмен смог отбиться от нападавшего и задержать его.

Полиция начала доследственную проверку по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Екатеринбурге совершили нападение на общественника Алексея Беззуба.

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