Нижневартовск, Югра, , 09:36 — REGNUM Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Хабаровска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска. Об этом, как передает ТАСС, сообщили 23 сентября в пресс-службе воздушной гавани.

«Самолет авиакомпании «Аэрофлот, летевший из Хабаровска в Москву, совершил посадку в аэропорту Нижневартовска в 09:32 (07:32 мск)», — рассказали в пресс-службе.

При этом источник в региональных экстренных службах утончил, что экстренная посадка самолета произошла из-за самочувствия одного из пассажиров, у которого стало плохо с сердцем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вылетевший из Екатеринбурга самолёт, следовавший в Москву, столкнулся в воздухе со стаей птиц.