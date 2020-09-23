Южно-Сахалинск, , 09:32 — REGNUM Кондуктор высадила ребенка из автобуса, проехавшего свою остановку, после чего он потерялся в Южно-Сахалинске. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Кондуктор Цитата из м∕ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР

По сообщению пресс-службы ведомства, учащийся начальной школы на автобусе возвращался домой с тренировки и уснул в транспорте. Из-за этого он проехал свою остановку. На конечной остановке кондуктор выгнала ребенка из автобуса, поскольку по инструкции нельзя совершать разворот с пассажирами. После этого автобус отправился по маршруту. В результате ребенок вовремя не вернулся домой. А поскольку его телефон разрядился, то родители не смогли с ним выйти на связь. Ребенка искали в том числе и волонтеры. Его удалось найти лишь спустя несколько часов.

По словам вице-мэра Елены Федоровой, этот случай является вопиющим. Обязанность общества и государства — защищать детей. В данном случае ребенок остался в незнакомом районе города, что, по сути, является оставление ребенка в опасности.

Отмечается, что работников автотранспортного предприятия повторно проинструктировали по взаимодействию с детьми.

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