Берн, , 09:21 — REGNUM В результате удара молнии, который попал в Швейцарии в футбольное поле во время происходившего на нем матча, пострадали 14 подростков. Об этом 23 сентября сообщает газета Neue Zürcher Zeitung.

Уточняется, что удар молнии произошел 22 сентября около 20:00 по местному времени (21:00 мск) в ходе футбольного матча юниоров в кантоне Санкт-Галлен.

По данным местной полиции, удар молнии пришелся на фонарный столб, после чего заряд перешел в землю и распространился по полю.

Также сообщается, что в общей сложности пострадали 14 подростков в возрасте от 15 до 16 лет, и все они были направлены в больницы. В настоящее время полицией и прокуратурой ведется установление всех причин случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что из-за удара молнии в жилой дом в провинции Баттамбанг в Камбодже шесть человек погибли и ещё четверо — пострадали.