Нальчик, , 09:11 — REGNUM Трагедией закончился полет на параплане для 56-летнего жителя Санкт-Петербурга. Летательный аппарат совершил жесткую посадку, в результате которой мужчина погиб, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел 22 сентября в Чегемском районе. Несмотря на то, что поблизости с парадромом «Чегем» находится пост высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, спасатели, прибывшие на помощь пострадавшему, уже ничем не смогли ему помочь — парапланерист из Санкт-Петербурга скончался от травм, полученных при падении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в горах Кабардино-Балкарии совершил жесткую посадку параплан, в результате чего погиб 19-летний житель Ставропольского края, получил многочисленные переломы второй участник полета — пилот из Тольятти.