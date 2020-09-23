Владивосток, , 09:07 — REGNUM Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы морякам возбуждено в Приморье. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с ноября прошлого года по август текущего года руководство ООО «СК «Гудзон» (компания занимается перевозкой грузов морским транспортом) не выплачивало заработную плату и другие выплаты членам экипажей т/х «Севастополь», «Диана», «Богатырь», а также другим сотрудникам предприятия. При этом, общая сумма задолженности составила более пяти млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам полной невыплаты зарплаты более двух месяцев. Расследование дела продолжается.

В феврале 2020 года ИА REGNUM сообщало о том, что танкер «Патриот» (судовладелец — компания ООО СК «Гудзон») с декабря 2019 года находился в ремонте в китайском порту Нингдэ. С января моряки этого танкера просили судовладельца списать и возвратить их домой из зараженного коронавирусом Китая. Но судовладелец по непонятным причинам затягивал решение данного вопроса.

Кроме этого, команда судна жаловалась на то, что что судовладелец не платит им зарплату с ноября 2019 года, фактически оставив их без лекарств, денег, еды. В отношении судовладельца были возбуждены административные дела. Благодаря действиям профсоюза моряков, в марте месяце экипаж, который был брошен судовладельцем в Китае, вернулся во Владивосток. От имени моряков Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков обратилась в транспортную прокуратуру Приморья. После проверки прокурор потребовал через суд взыскать с судовладельца задолженность по заработной плате, компенсации за несвоевременную выплату, а также наложить обязанность по репатриации моряков.

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