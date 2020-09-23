Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве нашли живой пропавшую 12-летнюю девочку, которая является дочерью известного дизайнера Надежды Славиной. Об этом 23 сентября сообщила дизайнер на своей странице в соцсети Instagram.

«Благодаря всем нашим действиям Диана нашлась! Она жива!» — написала в своем сообщении Славина.

Кроме того, женщина рассказала, что Следственный комитет и оперуполномоченные не спали двое суток «вывернули всю Москву и Подмосковье наизнанку», чтобы найти ее дочь.

«Я уверена, что они во всем разберутся! А мы с семьей сделаем выводы и никогда не повторим ошибок! Отдельное спасибо волонтерам! Теперь я тоже волонтер и я тоже буду искать пропавших людей вместе с ними», — также написала дизайнер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 21 сентября 12-летняя дочь Надежды Славиной пропала по дороге из школы, которая находится в центре Москвы.