Целинное, , 08:35 — REGNUM Трагедией закончились игры двух малолетних мальчиков на берегу реки Яминка близ алтайского райцентра Целинное. Как сообщает сегодня, 23 сентября, СУ СК РФ по Алтайскому краю, оставшись без присмотра взрослых, один из детей в какой-то момент оступился и упал с обрыва.

Когда второй мальчик стал спасать приятеля, они месте упали в водоём. В результате восьмилетний ребёнок погиб. Объявлена доследственная проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 г. аномальная жара в Алтайском крае привела не только к десяткам природных пожаров: в местах, не предназначенных для купания, с начала пляжного сезона утонули 40 человек.

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