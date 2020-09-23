Камень-на-Оби, Алтайский край, , 08:27 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор неоднократно судимому 39-летнему жителю Каменского района. Как сообщила сегодня, 23 сентября, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова со ссылкой на данные следствия и суда, с 2016 по 2020 годы мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих своих дочерей 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста от предыдущего брака.

В ходе следствия было доказано 11 эпизодов противоправных действий обвиняемого. По итогам судебного разбирательства подсудимый получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СК РФ по Алтайскому краю известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Рубцовска, обвиняемого в сексуальном надругательстве над малолетними детьми из социально неблагополучных семей.

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