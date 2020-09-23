Уфа, , 08:24 — REGNUM Семь человек были спасены во время пожара в одной из квартир многоквартирного дома в Уфе. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, рано утром 23 сентября в пожарную службу поступила информация о пожаре в квартире дома по улице Айской.

Прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что горит двухкомнатная квартира. Из зоны воздействия опасных факторов пожара по лестницам были эвакуированы десять человек, а семь человек были спасены при помощи спасательного устройства. Еще десять человек сами эвакуировались по лестницам.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Огонь был ликвидирован. Сейчас специалисты устанавливают причину произошедшего.

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