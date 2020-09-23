Хабаровск, , 08:18 — REGNUM Следователи возбудили второе уголовное дело по факту опрокидывания автобуса в Ульчском районе Хабаровского края. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент ведутся следственные мероприятия, которые должны будут установить все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, уточняется, что 22 сентября во время движения по маршруту в Ульчском районе Хабаровского края съехал с трассы в кювет и опрокинулся автобус, который перевозил 44 пассажира, из-за чего 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно, что уголовное дело в отношении водителя пассажирского автобуса, который опрокинулся в Ульчском районе Хабаровского края, возбуждено управлением МВД РФ по региону.