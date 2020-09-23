Барнаул, , 08:16 — REGNUM В Алтайском крае осуждена теперь уже бывший заместитель министра здравоохранения региона Елена Кравец. Как сообщила сегодня, 23 сентября, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, на суде женщина призналась, что в период 2018—2019 года за помощь в получении государственного контракта без проведения необходимых законных процедур получила от победителя электронных аукционов взятку на общую сумму более двух миллионов рублей.

Бывшая заместитель Министра здравоохранения Алтайского края признана виновной в получении взятки СКР

Причём, это были не деньги, а дорогостоящие предметы быта: кухня, бытовая техника, плитка, сантехника и сторойматериалы для ремонта квартиры. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по краю. По итогам судебного разбирательства за получении взятки в особо крупном размере суд назначил бывший чиновнице наказание в виде штрафа в размере четыре миллиона 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должность сроком на 5 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях в следственный изолятор после обысков поместили бывшего заместителя губернатора Алтайского края Ирину Долгову. По данным следствия, речь идёт об инциденте, произошедшем осенью 2018 года: тогда Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого. При этом никаких льгот у мужчины не было.

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