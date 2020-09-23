Кемерово, , 08:05 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка сообщения о том, что мальчик получил травму глаза в раздевалке в одной из школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о мальчике, который получил травму глаза в раздевалке одной из школ города Новокузнецка, — уточнили в ведомстве. — По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка».

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.