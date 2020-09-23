Махачкала, , 08:03 — REGNUM Шесть заключённых сделали подкоп и сбежали из тюрьмы из исправительной колонии №2 в поселке Шамхал в республике Дагестан. Об этом 22 сентября сообщил источник в силовых структурах республики.

«Правоохранительные органы принимают меры к задержанию шестерых заключенных, сбежавших в ночь на среду из исправительной колонии в поселке Шамхал. Они сделали подкоп и вырыли тоннель, по которому и сбежали», — приводит ТАСС слова источника.

Также он уточнил, что пятеро из сбежавших являются уроженцами Дагестана и ещё один — уроженец Таджикистана.

Кроме того, источник рассказал, что четыре заключенных из числа сбежавших были приговорены к длительным срокам заключения за преступления, связанные с наркотиками и ещё двое — за убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что в Соль-Илецком районе Оренбургской области осужденный побег совершил.