Барнаул, , 07:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 23 сентября, по-прежнему наблюдается существенный рост числа больных внебольничной пневмонией (4159 пациентов, +40 за последние сутки) и ОРВИ (3779 пациентов, +12 за последние сутки).

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Число тяжелобольных уменьшилось на три пациента за сутки (145 человек), на ИВЛ находится 71 человек (+8 за последние сутки). Не обошлось без семи новых летальных исходов среди носителей SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет уже 444 человека.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 49 детей до 17 лет включительно. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 13 217 человек (+79 за последние сутки). За весь период в крае выздоровел 11 801 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что ежедневно в Алтайском крае выявляют десятки новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным начать переход на третий этап снятия карантинных ограничений по SARS-CoV-2 и провести массовые мероприятия на день рождения Барнаула 19 сентября.

Накануне, 22 сентября, стало известно что коронавирус выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

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