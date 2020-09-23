Ачинск, Красноярский край, , 07:25 — REGNUM Ачинский районный суд отстранил от должности до 15 октября руководителя районной администрации Евгения Розанчугова. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.

Также суд предписал администрации района расторгнуть незаконные договоры с сиротами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Ачинского района Евгений Розанчугов был задержан 16 сентября 2020 г. По данным следствия, в результате его халатных действий были приобретены восемь квартир на общую сумму более 6,7 миллионов рублей, которые полностью не пригодны для постоянного проживания граждан. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого глава района свою вину в совершенном преступлении не признал и в содеянном не раскаялся.

В производстве Следственного комитета находится также и другое дело, которое связано с действиями администрации Ачинского района по приобретению жилья для детей-сирот.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан глава Ачинского района Красноярского края — СКР