Ак-Довурак, Тува, , 07:20 — REGNUM В Туве перед судом по обвинению в совершении убийства предстанет 17-летний житель города Ак-Довурак. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, на момент совершения преступления 11 января 2020 года ему было 16 лет.

В тот вечер обвиняемый с другом находился возле подъезда дома, когда к ним подошёл пьяный мужчина. Затеяв ссору он ударил одного из друзей по голове.

«В ответ на это несовершеннолетний обвиняемый, догнав в подъезде потерпевшего, имевшимся при себе ножом нанес 2 удара в область его спины, в результате причинил в том числе проникающее колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов, от которого последний скончался на месте происшествия», — отметили в следствии.

К настоящему времени следователи завершили расследование уголовного дела, в связи с чем материалы направлены в суд. Подростку грозит до 15 лет лишения свободы.