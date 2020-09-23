Тюмень, , 07:02 — REGNUM В Тюменской области осуждена мать, спаивающая свою несовершеннолетнюю дочь в якобы оздоровительных целях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Возраст девочки не сообщается. Из материалов суда известно, что спаивание ребёнка продолжалось с 29 ноября 2019 года по 16 февраля 2020 года. Мать давала девочке домашнее вино, брагу, самогон, крепкое пиво и водку.

Гражданка признала свою вину и приговорена судом по ч.2 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») на два года ограничения свободы.