Красноярск, , 06:42 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края три человека погибли и четыре получили ранения при столкновении легкового автомобиля с погрузчиком вечером 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла в 19:50 по местному времени на спуске с Дрокинской горы в сторону Красноярска. По неустановленной пока причине произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Sprinter, в котором находились семеро человек, и погрузчик.

В результате ДТП три человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте. Ещё четверо человек были доставлены в больницу с различными травмами. Они также находились в иномарке.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, в том числе сотрудники экспертно-криминалистической лаборатории. В настоящее время эксперты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

По информации регионального Минздрава, один из пострадавших находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Ещё трое пострадавших в ДТП находятся в тяжёлом состоянии.