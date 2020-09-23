Новосибирск, , 06:42 — REGNUM В Новосибирске на территории завода «Электросигнал» пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о возгорании на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска поступило в дежурную часть 22 сентября в 16:52 по местному времени. Прибывшие на место вызова расчёты обнаружили, что пожар возник на чердаке и крыше неэксплуатируемого помещения завода «Электросигнал».

В 05:54 23 сентября было объявлено о ликвидации пожара, площадь которого составила около 200 кв. метров.

«В результате пожара огнём повреждены кровля, деревянная обрешётка кровли, межкомнатные перегородки, межэтажные перекрытия, произошло обрушение перекрытий 2-го этажа», — говорится в сообщении ведомства.

В тушении огня принимали участие 29 человек и 11 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревянной бане в городе Елизово на Камчатке потушили пожар. По информации управления МЧС РФ по Камчатскому краю, с начала года в регионе было зарегистрировано 25 пожаров в банях.

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