Елизово, Камчатский край, , 05:15 — REGNUM Пожар произошел в деревянной бане в городе Елизово в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 22 сентября на улице Южной. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Возгорание были ликвидировано спустя час после поступления сигнала о пожаре. В результате происшествия пострадали деревянные конструкции бани на площади 15 квадратных метров. Пострадавших не было, причины возгорания выясняются.

Напомним, в августе 2020 года в управлении МЧС РФ по Камчатскому краю отметили, что с начала года в регионе было зарегистрировано 25 пожаров в банях. При этом за аналогичный период 2019 года таких случаев было зафиксировано всего 17.

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