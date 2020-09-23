Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Самолёт вице-президента США Майка Пенса 22 сентября столкнулся с птицей и возвратился в аэропорт в штате Нью-Гэмпшир. Об этом со ссылкой на помощников вице-президента сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что столкновение произошло сразу после взлёта, после чего самолёт «в качестве меры предосторожности» приземлился на аэродром вылета. В настоящее время лайнер осматривают специалисты.

Пенс с помощниками, участвовавшие в предвыборных мероприятиях в Нью-Гэмпшире, вылетят в Вашингтон на другом самолёте.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт SSJ-100 компании «Аэрофлот» вечером 16 сентября получил повреждения при заходе на посадку в аэропорт Белгорода. Лайнер, предположительно, столкнулся со стаей птиц.

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