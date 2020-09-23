Токио, , 08:02 — REGNUM Японское метеорологическое агентство сообщает, что тайфун «Долфин» прошёл над водами с южной стороны Японии в ночь с 22 на 23 сентября.

Он двигался на северо-северо-восток со скоростью около 15 километров в час, а максимальная скорость порывов ветра превышала 108 километров в час.

Агентство предупреждает, что с 24 на 25 сентября тайфун приблизится к северу и востоку Японии. Ожидается, что сильные ветры накроют город Токай в регионе Тохоку.

До 25 сентября на тихоокеанском побережье как в восточной, так и в западной частях страны может быть сильный дождь.

Чиновники призывают людей быть готовыми на случай оползней и наводнений.