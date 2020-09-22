Бейрут, , 22:13 — REGNUM Мощный взрыв прогремел на территории Южного Ливана, сообщает 22 сентября ливанский телеканал ОТV.

По информации телеканала, взрыв произошел в поселке Айн-Кана в районе Иклим ат-Туфах, который считается одной из опорных точек партии «Хезболлах» и ее вооруженного крыла.

Правоохранительные органы Ливана не делают официальных сообщений о взрыве и его причинах. В небе над Айн-Каной видны черные клубы дыма, туда прибыли команды спасателей и пожарные.

Некоторые СМИ утверждают, что взрыв произошел в доме, являвшемся складом оружия и взрывчатки, а его причиной стала «техническая ошибка».

Информации о жертвах и раненых пока не поступало.

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