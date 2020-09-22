Воротынский район, , 20:13 — REGNUM Производство синтетических наркотиков в частном доме поселка Васильсурск Нижегородской области обнаружили сотрудники УФСБ. Задержаны трое организаторов. Об этом сообщил «Нижний Новгород он-лаин» 22 сентября.

По информации издания, в нарколаборатории ежемесячно производили около 100 килограммов синтетического наркотика мефедрон.

В помещении частного дома сотрудники УФСБ обнаружили оборудование — две центрифуги и четыре химических реактора, средства фасовки и упаковки, больше ста литров сырья и полкило готового наркотика. Кроме этого, оперативники изъяли все оборудование, 240 литров наркотической смеси, готовой к сушке и 1320 литров прекурсоров.

«Пресс-служба УФСБ по Нижегородской области комментариев по этому поводу не даёт», — сообщает издание.