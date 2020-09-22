Ростов-на-Дону, , 19:44 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Волгодонска. Чиновник задержан. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 сентября.

Взятка (сс) sajinka2

Как полагают следователи, с января 2018 года по август 2020 года госслужащий регулярно получал мзду от предпринимателей за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По некоторым данным, общая сумма взяток превышает 4,5 млн рублей.

Расследованием уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» занимаются сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.