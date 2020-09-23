Посёлок городского типа Полотняный завод, Калужская область, , 11:01 — REGNUM В Калужской области 61-летний житель посёлка Полотняный завод погиб 22 сентября на пожаре в своём доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, погибший мужчина злоупотреблял спиртными напитками, часто оставлял газовую плиту на ночь включённой. В настоящий момент следователем назначено судебно-медицинское исследование.

По факту пожара проводится процессуальная проверка. По её результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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