Стокгольм, , 17:18 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции с 18 сентября увеличилось на пять человек. Такие данные 22 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 870 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 89 436 человек. С 18 сентября их число увеличилось на 1 199 человек.

По состоянию на 22 сентября 2 594 человека с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.

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