Красногорск, 22 сентября 2020, 16:51 — REGNUM Гидрометцентр объявил Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за вероятности сильного тумана, сообщает 22 сентября официальный сайт Гидрометцентра.
«Желтый — погода потенциально опасна», — указано в сообщении синоптиков.
Сильные туманы ожидаются в Москве и в области с 02:00 до 07:00 23 сентября.
Водителям автотранспорта рекомендовано быть внимательнее и ограничивать скорость движения своих автомашин.
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