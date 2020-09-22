Красногорск, , 16:51 — REGNUM Гидрометцентр объявил Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за вероятности сильного тумана, сообщает 22 сентября официальный сайт Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — указано в сообщении синоптиков.

Сильные туманы ожидаются в Москве и в области с 02:00 до 07:00 23 сентября.

Водителям автотранспорта рекомендовано быть внимательнее и ограничивать скорость движения своих автомашин.

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