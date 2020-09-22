Тамбов, , 16:47 — REGNUM В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела по факту гибели детей на территории трансформаторной подстанции в городе Мичуринске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

23 марта на территории трансформаторной подстанции нашла тела двух семи и десяти лет. Оба они погибли от удара током на крыше трансформатора. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Обвиняемый — начальник цеха энергоснабжающей организации, на балансе которой находится данная подстанция. По версии следствия, он был ответственным лицом, но не принял мер к устранению несоответствия части конструкции ограждения подстанции. Забор состоял из вертикально расположенных металлических прутов, поэтому туда смогли пробраться дети.