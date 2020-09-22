Тюмень, , 16:27 — REGNUM В Тюмени после взрыва газа в жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ, 95 возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 20 сентября 2020 года в квартире на втором этаже дома 95 по улице 50 лет ВЛКСМ в результате неосторожных действий с газопроводом произошло возгорание природного газа и хлопок. Было повреждено имущество жильцов дома.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Повреждение чужого имущества по неосторожности»).

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы.