Нью-Дели, , 16:19 — REGNUM Число погибших в результате обрушения здания в Индии перевалило за 20 человек, сообщает 22 сентября издание Indian Times.

По данным местной полиции, сейчас известно о гибели под обломками 22 человек.

Напомним, в одном из пригородов Мумбаи около 1:30 мск обрушилось жилое здание. Несколько человек продолжают считаться пропавшими без вести.

Причина обрушения выясняется, однако уже известно, что дом давно не ремонтировался, а его владелец получил не одно предупреждение от властей о ветхости строения.

Правительство Индии уже объявило о выплате компенсаций семьям погибших.

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